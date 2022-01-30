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Общество

В Индии пройдёт первая перепись леопардов

Первая перепись леопардов пройдёт в северо-восточном индийском штате Ассам, сообщает газета The Economic Times.

Отмечается, что перепись будет проведена департаментом лесного хозяйства и начнётся 31 января в джунглях на севере округа Камруп, где наблюдается большая плотность обитания леопардов. Подсчёт будет проводиться с помощью специальных фотоловушек.

Всего будет задействовано 50 камер — они будут вести подсчёт в течение 24 недель. Данные будут извлекаться каждую неделю.

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