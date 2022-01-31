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Афанасий-ломонос наступил по народному календарю

Афанасий Великий, память которого отмечается 31 января, считается одним из отцов греческой церкви. Он был архиепископом в Александрии в IV веке, сообщает calend.ru.

Ломоносом Афанасия прозвали на Руси за то, что в его день наступали сильнейшие морозы. «Мороз за нос ленивых хватает, а перед проворными шапку снимает», — говорили люди, замечая, что в холодную погоду стоит побольше двигаться. Существовали и другие поговорки о погоде: «В Афанасьев день — самый крень, самые морозы»; «Пришел Афанасий-ломонос — береги щеки и нос»; «Не страшен мороз, когда укрыт нос».

С Афанасьевым днем было связано немало примет. Если день выдается вьюжным — ранней весны ждать не стоит; об обратном говорила ясная погода в полдень. Если вороны летают и кружат стаями — это к еще большему морозу. Холода предвещал и громко гудящий самовар. Кстати, стужу воспринимали без негатива: считалось, что промерзшая зимой земля летом даст больше урожая.

В народе верили, что в афанасьевские морозы ведьмы летают на шабаш и там теряют голову от излишнего веселья. Возвращаясь, они стараются навредить людям. Поэтому в этот день следовало изгонять нечистую силу из жилищ. Ровно в полночь знахари начинали заговаривать печные трубы, через которые, как считалось, ведьма может залететь в дом. Простые мужики и сами гоняли нечистую — брали кнуты, оглобли и ходили с ними по деревне, колотя по стенам домов, хлевов и амбаров.

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