Юрист дал советы, что делать в случае потери телефона

23:04, 30 января 2022, ПАИ

В случае утери смартфона, на котором установлено мобильное банковское приложение, появляется прямая угроза утраты денег со счетов, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT.

Он подчеркнул, что в таком случае необходимо сразу же с ближайшего телефона позвонить в свой банк, сообщить оператору о проблеме и попросить заблокировать доступ в онлайн-банкинг.

Если был утерян кнопочный телефон, особых причин для беспокойства нет. Исключением является тот случай, когда в телефонной книге указаны ПИН-коды от банковских карт.

В этом случае необходимо также явиться в банк и сменить свои ПИН-коды или обратиться с заявлением о перевыпуске банковских карт.

Эксперт советует держать включённой функцию поиска телефона по GPS и установить блокировку экрана с цифровым паролем. Кроме того, рекомендуется отключить функцию всплывающих уведомлений.