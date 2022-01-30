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Врач рассказал, чем заменить приём ванны при заболевании ОРВИ

При острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) организм избавляется от токсинов в том числе через пот и кожу, поэтому о гигиене забывать нельзя, рассказал РИА Новости главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Он подчеркнул, что если человек совсем плохо себя чувствует и повышена температура, то нужно обойтись обтираниями полотенцем, смоченным в тёплой воде, после чего насухо вытереться. Важно, чтобы температура в комнате была комфортной и не было сквозняков.

Если у больного нет повышенной температуры и у него достаточно удовлетворительное самочувствие, то, по мнению специалиста, можно принять непродолжительный, на пять-семь минут, тёплый душ.

Главное — не допустить перегрева или переохлаждения. А при повышенной температуре горячая ванна недопустима, так как горячая вода даст дополнительную нагрузку на сердце и вызовет ещё большее повышение температуры. При ознобе согреваться нужно сухим теплом.

Эксперт добавил, что также можно надеть дополнительную шерстяную одежду, тёплые носки, укрыть больного дополнительным пледом. Достаточно согреться до комфортного состояния.

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