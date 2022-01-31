На 44% увеличилось число заболевших коронавирусом в Псковской области

07:51, 31 января 2022, ПАИ

На 44% увеличилось число заболевших коронавирусом в Псковской области на минувшей неделе (с 24 по 30 января). Об этом в своём Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

За прошедшие сутки COVID-19 обнаружен у ещё 257 псковичей, в общей сложности с начала пандемии в марте 2020 года в регионе зарегистрировано 75 680 случаев заболевания. Выздоровели 156 человек, всего 70 590. Среди умерших 1 427 человек.