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Общество

На 44% увеличилось число заболевших коронавирусом в Псковской области

На 44% увеличилось число заболевших коронавирусом в Псковской области на минувшей неделе (с 24 по 30 января). Об этом в своём Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

За прошедшие сутки COVID-19 обнаружен у ещё 257 псковичей, в общей сложности с начала пандемии в марте 2020 года в регионе зарегистрировано 75 680 случаев заболевания. Выздоровели 156 человек, всего 70 590. Среди умерших 1 427 человек.

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