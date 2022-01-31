Снежная погода ожидается в Псковской области 31 января
31 января в Псковской области ожидается облачная погода. Пройдёт небольшой снег, днем местами с мокрым снегом, на дорогах гололедица.
Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура днем 0...-5 градусов.
В Пскове пройдёт небольшой снег. Температура днем 0...-2. В Великих Луках небольшой снег. Температура днем 0...-2 градуса.
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