Металлические трубы украла локнянская банда из помещения зернотока

09:15, 31 января 2022, ПАИ

28 января в деревне Загорье Локнянского района из помещения зернотока похищены трубы и другие изделия из металла. По предварительным данным, причиненный ущерб составил порядка 100 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники отделения полиции по Локнянскому району провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых. Ими оказались трое неработающих жителей Локнянского района, 1962, 1998 и 2001 годов рождения. Двое из них – ранее судимые.

По версии следствия, подозреваемые распилили трубы с помощью специальных приспособлений и вывезли их на микроавтобусе. Часть похищенного злоумышленники сдали в пункт приема металла, а часть – продали жителю поселка Локня. В настоящее время в отношении этих лиц возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.