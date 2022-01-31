Псковского поэта наградили дипломом литературной премии имени Антона Дельвига

09:21, 31 января 2022, ПАИ

Псковский поэт и публицист Андрей Бениаминов получил диплом всероссийской литературной премии имени Антона Дельвига в номинации «Просветители», сообщили Псковскому агентству информации в псковском региональном отделении Союза писателей России.

Церемония присуждения литературных премий имени первого редактора «Литературной газеты» Антона Дельвига «За верность слову и Отечеству» состоялась 29 января в клубе «Колесо истории». Награды вручал нынешний главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев.

«В прошедшие пятницу и субботу был в Москве на итоговых мероприятиях специального проекта «Литературной газеты» - «Настоящее прошлое» и вручении премии имени Антона Дельвига. Скажу честно, награждение дипломом стало для меня полной неожиданностью, хотя и очень приятной. Спасибо главному редактору «ЛГ» и команде проекта «Настоящее прошлое» за высокую оценку моего вклада в реализацию проекта», – написал Андрей Бениаминов на своей странице в соцсети Facebook.

Премия учреждена редакцией «Литературной газеты» в 2010 году, с 2020 года литературная премия имени Антона Дельвига стала частью большого исторического проекта «Литературной газеты» – «Настоящее прошлое» и присуждается только за произведения исторической тематики.