Бесхозное строение сгорело в Псковском районе из-за неосторожного обращения с огнем

09:38, 31 января 2022, ПАИ

30 января в 5:39 поступило сообщение о возгорании в Псковском районе в деревне Щиглицы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В бесхозном строении размером 29 на 22 метра выгорело внутри помещение размером 3 на 5 метров, огнём повреждена кровля на площади 5 метров квадратных.

Предположительная причина - неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В 6:45 в деревне Ковалевка Себежского района изнутри по всей площади выгорела хозяйственная постройка размером 12 на 6 метров. Предположительная причина возгорания - аварийный режим работы электрооборудования в хозпостройке.

В 12:01 в деревне Исаево Пустошкинского района произошло возгорание в жилом доме размеров 6 на 8 метров. В хозяйственном помещении размером 2 на 3 метра огнем повреждена стена на площади 3 квадратных метра. Предположительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки в электророзетке хозяйственного помещения.

В 16:26 в Дно на улице Зиновьева в бане размером 6 на 3 метра огнем повреждены потолочное перекрытие и стена. Предположительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.