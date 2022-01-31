Псковичи могут записаться к врачу через региональный портал

09:41, 31 января 2022, ПАИ

Жители Псковской области могут записаться на прием к врачу через региональный портал. Об этом заявил руководитель Управления цифрового развития администрации Псковской области Виталий Рахманов в эфире проекта «Псковский телеграм. Online» 31 января.

По словам Рахманова, записаться к врачу можно на сайте, он заработал с 14 января. Его запустили из-за проблем с порталом госуслуг.

«Минцифры начало активно вносить изменения в федеральный портал, и было по три обновления в сутки, и каждое что-то старое убивало. С этим безобразием мы мириться не могли и решили воскресить свой региональный портал, который ранее работал», - подчеркнул Виталий Рахманов.

Он отметил, что сейчас все еще идет процесс перехода на новый сайт, но уже начата работа с самыми крупными медицинскими организациями. Также планируется предусмотреть возможность видеосвязи с врачами. Система будет окончательно налажена через 2-3 недели.

Виталий Рахманов добавил, что порядка 400 человек за прошлую неделю в Псковской области уже записались на прием к врачу через сайт.