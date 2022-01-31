Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи могут записаться к врачу через региональный портал

Жители Псковской области могут записаться на прием к врачу через региональный портал. Об этом заявил руководитель Управления цифрового развития администрации Псковской области Виталий Рахманов в эфире проекта «Псковский телеграм. Online» 31 января.

По словам Рахманова, записаться к врачу можно на сайте, он заработал с 14 января. Его запустили из-за проблем с порталом госуслуг.

«Минцифры начало активно вносить изменения в федеральный портал, и было по три обновления в сутки, и каждое что-то старое убивало. С этим безобразием мы мириться не могли и решили воскресить свой региональный портал, который ранее работал», - подчеркнул Виталий Рахманов.

Он отметил, что сейчас все еще идет процесс перехода на новый сайт, но уже начата работа с самыми крупными медицинскими организациями. Также планируется предусмотреть возможность видеосвязи с врачами. Система будет окончательно налажена через 2-3 недели.

Виталий Рахманов добавил, что порядка 400 человек за прошлую неделю в Псковской области уже записались на прием к врачу через сайт.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

31 января 2022

Дмитрий Шахов выступил на заседании координационного совета региональных омбудсменов в СЗФО
31 января 2022

Бригады скорой помощи в Псковской области оснащены экспресс-тестами на COVID-19
31 января 2022

Марина Гаращенко: При симптомах ОРВИ медики должны брать анализ на COVID-19
31 января 2022

Мобильная связь по маршруту поездов Псков — Санкт-Петербург станет лучше

31 января 2022

48 базовых станций мобильной связи в Псковской области заработают в этом году
31 января 2022

Псковичи могут записаться к врачу через региональный портал
31 января 2022

Псковичи могут приобрести экспресс-тесты на коронавирус в аптеках
31 января 2022

26 детей госпитализировали в Псковскую инфекционную больницу

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...