После инфицирования омикроном человек может стать заразным уже через несколько часов
После инфицирования омикроном человек может стать заразным уже через несколько часов, тогда как при заражении предыдущими штаммами коронавируса для этого требовалось 3-4 дня. Об этом рассказал руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов, пишет ТАСС.
«Самое неприятное, что из-за его быстрого размножения вы можете стать распространителем вируса не через 3-4 дня после заражения, а уже к вечеру», - сказал он в эфире телеканала «Россия-1».
Семенов также отметил, что омикрон быстрее других штаммов выводится из организма. По его словам, это происходит примерно за неделю.
Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой омикрон, обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, омикрон-штамм выявлен в 82 регионах РФ.
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