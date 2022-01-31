После инфицирования омикроном человек может стать заразным уже через несколько часов

09:50, 31 января 2022, ПАИ

После инфицирования омикроном человек может стать заразным уже через несколько часов, тогда как при заражении предыдущими штаммами коронавируса для этого требовалось 3-4 дня. Об этом рассказал руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов, пишет ТАСС.

«Самое неприятное, что из-за его быстрого размножения вы можете стать распространителем вируса не через 3-4 дня после заражения, а уже к вечеру», - сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Семенов также отметил, что омикрон быстрее других штаммов выводится из организма. По его словам, это происходит примерно за неделю.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой омикрон, обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, омикрон-штамм выявлен в 82 регионах РФ.