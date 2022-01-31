Двух повторно севших за руль пьяными водителей поймали псковские полицейские

10:08, 31 января 2022, ПАИ

В Великих Луках и Гдове сотрудники полиции поймали двух нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

28 января около 13:00 в Великих Луках на улице Гражданской был остановлен водитель автомобиля «Фольксваген Гольф». После проверки оказалось, что за рулем находится нетрезвый 32-летний местный житель.

В тот же день в Гдове на улице Ленинградской сотрудники полиции остановили автомобиль «Фольксваген Джетта». Оказалось, что 52-летний мужчина, который управлял автомобилем, находится в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент идёт работа по выяснению обстоятельств произошедшего.

Напомним, в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.