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Скончался актёр и режиссёр Виктор Мережко

Народный артист России, режиссер, актер и сценарист Виктор Мережко умер на 85-м году жизни, пишет ТАСС.

Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгинфельд Александровского района Ростовской области (ныне - поселок Южный Азовского района Ростовской области). Он окончил сценарный факультет ВГИКа в 1968 году по специальности кинодраматург. Во время учебы по сценарию Мережко режиссер Леонид Миллионщиков снял на «Мосфильме» короткометражку «Зареченские женихи» (1967), затем последовали короткометражные фильмы «Кто умрет сегодня» (1967) и «Слепой дождь» (1968).

Дебютом Мережко в качестве сценариста в полнометражном кино стала картина «Тигры на льду» (1971). По его сценариям снято более 50 фильмов, среди которых «Здравствуй и прощай» (1972), «Трын-трава» (1976), «Уходя - уходи» (1978), а также сериалы и мультфильмы. Среди режиссерских работ Мережко - сериалы «Сонька Золотая Ручка» (2007), «Объявлены в розыск» (2008), «Сонька: продолжение легенды» (2010) и другие. Также за годы творчества он попробовал себя в качестве актера в нескольких картинах.

Также Виктор Мережко стал автором более 15 пьес, которые ставились во многих театрах Советского Союза и продолжают идти на современной российской сцене.

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