Дуэт Chord Em представит Псковскую область на конкурсе «Новая Звезда»

10:38, 31 января 2022, ПАИ

Кавер-дуэт Chord Em представит Псковскую область на всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Музыкальный коллектив состоит из двух девушек, двоюродных сестер — Дарьи (вокал) и Варвары (гусли) Емельяновых. Дарья окончила хоровое отделение музыкальной школы, а также Псковский педагогический университет, факультет филологии. Варвара окончила Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М. П. Мусоргского, сейчас учится на четвертом курсе Петербургской консерватории по классу гусли, а также работает в Государственном русском концертном оркестре.

Музыкальные предпочтения у девушек разносторонние, представительницы региона вдохновляются как классиками, так и современными исполнителями. Фолк и эстрада - основные жанры, в которых выступает дуэт.

В эфир телепроект выйдет 9 апреля, после чего выпуски будут выходить еженедельно. Жители региона смогут поддержать дуэт с помощью смс-голосования.

Масштабный вокальный конкурс «Новая Звезда» объединит представителей 85 регионов страны. Он проводится с 2015 года телеканалом «Звезда» при поддержке Министерства обороны РФ. Главная цель — найти самых талантливых и ярких вокалистов из разных уголков России.

Конкурсанты сражаются не только за честь своего региона, но и за личный профессиональный рост и успех. Главный приз — предоставление средств на профессиональное продвижение. Также возможны специальные призы от спонсоров и членов жюри.

Представители Псковской области выступают на конкурсе с 2016 года. В прошлом году регион представил Кирилл Ефимов, который прошел в финал.