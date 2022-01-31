Дмитрий Шахов выступил на заседании координационного совета региональных омбудсменов в СЗФО

10:53, 31 января 2022, ПАИ

Заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека в Северо-Западном федеральном округе, которое провел председатель Совета - Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов, прошло в Доме дружбы Ленинградской области. В мероприятии приняли участие все 11 уполномоченных по правам человека в регионах СЗФО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова.

Псковский омбудсмен подробно рассказал о деятельности по защите прав граждан в условиях ограничительных и иных мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Псковской области, установленных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. По мнению Шахова, выступление вызвало оживленное обсуждение, переросшее в дискуссию о ситуации с соблюдением прав человека в субъектах СЗФО в связи с требованиями об обязательной вакцинации и QR-кодах. Участники заседания высказали мнения и внесли конкретные предложения в части усовершенствования работы уполномоченных по защите прав граждан в период пандемии. Уполномоченному, как и врачу, в условиях пандемии недопустимо уходить на дистанционную работу и в виртуальное пространство. Он должен быть еще более открытым и доступным для людей в этот особый и трудный период, отметил Шахов.

Уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов довел до участников обобщенные данные о работе в сфере правового просвещения населения, уделив особое внимание в рассказе сотрудничеству с Мурманским арктическим государственным университетом и молодежными объединениями.

Кроме того, уполномоченный по правам человека в Вологодской области Олег Димони представил развернутую оценку региональных особенностей организации работы, состояния и обеспеченности аппаратов уполномоченных по правам человека в Северо-Западном федеральном округе в сопоставлении с аппаратами региональных омбудсменов в Центральном федеральном округе.

На заседании уполномоченный по правам человека в Архангельской области Любовь Анисимова, выступая перед коллегами, обозначила давно назревшую в регионе проблему, связанную с длительным непереселением граждан из аварийного жилья. Вологодский омбудсмен Олег Димони предложил сделать ее основным вопросом для обсуждения на следующем заседании корсовета. Участники поддержали инициативу.

Заседание завершилось избранием председателя координационного совета уполномоченных по правам человека в СЗФО на двухлетний срок полномочий. По результатам тайного голосования (единогласно) им вновь стал уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов.