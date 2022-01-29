Модульные спортзалы и умные спортивные площадки появятся в Псковской области

10:55, 31 января 2022, ПАИ

Псковская область в ближайшие 2 года получит из госбюджета дополнительно 100 млн рублей на создание модульных спортивных залов и умных спортивных площадок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В соответствии с подписанным председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным распоряжением в этом году в регион поступит 40 млн рублей. Как проинформировала и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова, средства пойдут на строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. В 2023-м году благодаря поддержке Правительства РФ в области будет возведен крытый спортивный объект. «Решение о местоположении спортплощадок будет принято после изучения рекомендаций Министерства спорта», — уточнила она.

Всего в трехлетней перспективе на развитие спортивной инфраструктуры российские регионы получат более 9 млрд рублей. С помощью федерального финансирования в субъектах РФ будет построено более 80 модульных спортивных залов и почти 200 умных спортивных площадок.

«Это будут современные, хорошо оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений. Такая инфраструктура поможет привлечь граждан к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни», — отметил Михаил Мишустин.

Работа ведется в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт», который входит в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта».