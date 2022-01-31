Более 60 спортсменов приняли участие в первенстве Псковской области по настольному теннису

12:27, 31 января 2022, ПАИ

Более 60 юных спортсменов приняли участие в первенстве Псковской области по настольному теннису. Как сообщили в федерации настольного тенниса Псковской области, в Псков участники соревнований приехали Печор, Дно, Островского района, Гдовского района, Куньи и впервые из Пыталовского района.

Турнир проходил в трех возрастных группах как у юношей, так и у девушек. Самой непредсказуемой на результат оказалась возрастная группа 2007 - 2009 годов рождения у юношей, в которой впервые победу одержал представитель Печор — Егор Будуштяну.

В остальных возрастных группах неожиданных результатов не было. Михаил Марцеха и Влад Ильин были сильнейшими среди юношей, а Карина Филипенкова, Анастасия Беляева и Алиса Туз среди девушек.