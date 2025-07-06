«Заруба силачей» Кокляева и Вовка прошла в Псковской области

10:58, 06 июля 2025, ПАИ

Турнир «Заруба силачей» между четырёхкратным рекордсменом Книги Гиннесса Денисом Вовком и обладателем абсолютного рекорда России в становой тяге, восьмикратным чемпионом России по тяжёлой атлетике Михаилом Кокляевым прошёл в парке «Мальская долина» в Печорском районе Псковской области. Об этом сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».



Фото: группа парка «Мальская долина» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа парка «Мальская долина» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа парка «Мальская долина» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа парка «Мальская долина» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа парка «Мальская долина» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа парка «Мальская долина» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа парка «Мальская долина» в соцсети «ВКонтакте»













Спортсмены соревновались в подъёме и переносе богатырских камней, брёвен по 200 килограммов и других упражнениях силового экстрима.

«Благодарим Дениса Вовка и Михаила Кокляева за красочные спортивные состязания, а дорогих гостей за поддержку», – отмечается в группе парка.

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