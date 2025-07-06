Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

«Заруба силачей» Кокляева и Вовка прошла в Псковской области

Турнир «Заруба силачей» между четырёхкратным рекордсменом Книги Гиннесса Денисом Вовком и обладателем абсолютного рекорда России в становой тяге, восьмикратным чемпионом России по тяжёлой атлетике Михаилом Кокляевым прошёл в парке «Мальская долина» в Печорском районе Псковской области. Об этом сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

  • «Заруба силачей» Кокляева и Вовка прошла в Псковской области
    Фото: группа парка «Мальская долина» в соцсети «ВКонтакте»
  • «Заруба силачей» Кокляева и Вовка прошла в Псковской области
    Фото: группа парка «Мальская долина» в соцсети «ВКонтакте»
  • «Заруба силачей» Кокляева и Вовка прошла в Псковской области
    Фото: группа парка «Мальская долина» в соцсети «ВКонтакте»
  • «Заруба силачей» Кокляева и Вовка прошла в Псковской области
    Фото: группа парка «Мальская долина» в соцсети «ВКонтакте»
  • «Заруба силачей» Кокляева и Вовка прошла в Псковской области
    Фото: группа парка «Мальская долина» в соцсети «ВКонтакте»
  • «Заруба силачей» Кокляева и Вовка прошла в Псковской области
    Фото: группа парка «Мальская долина» в соцсети «ВКонтакте»
  • «Заруба силачей» Кокляева и Вовка прошла в Псковской области
    Фото: группа парка «Мальская долина» в соцсети «ВКонтакте»

Спортсмены соревновались в подъёме и переносе богатырских камней, брёвен по 200 килограммов и других упражнениях силового экстрима.

«Благодарим Дениса Вовка и Михаила Кокляева за красочные спортивные состязания, а дорогих гостей за поддержку», – отмечается в группе парка.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 июля 2025

«Заруба силачей» Кокляева и Вовка прошла в Псковской области
06 июля 2025

Чемпион СЗФО по боксу из Великих Лук получил благодарственное письмо от Минспорта
05 июля 2025

Великолукский боксёр Шехов победил аргентинца Руиза
05 июля 2025

Великолукский боксёр выходит на ринг биться с непобеждённым аргентинцем
05 июля 2025

Псковские ветераны СВО отправились на всероссийские соревнования по армрестлингу
05 июля 2025

Бесплатные тренировки пройдут сегодня на трёх открытых площадках в Пскове
04 июля 2025

ГИМС будет патрулировать на соревнованиях по ориентированию на сапах и байдарках в устье Великой
03 июля 2025

Фестиваль активного отдыха «Алек» пройдёт в Гдовском районе
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...