Чемпион СЗФО по боксу из Великих Лук получил благодарственное письмо от Минспорта

10:39, 06 июля 2025, ПАИ

Чемпион Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по боксу, великолучанин Кирилл Титов получил благодарственное письмо Минспорта. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Спортсмен и тренер из Великих Лук Кирилл Титов получил благодарственное письмо от министра спорта России Михаила Дегтярёва. Награда вручена за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, а также за продвижение здорового образа жизни.

Ранее Титов выиграл чемпионат СЗФО по боксу, который прошёл в Гатчине, а также выполнил норматив на присвоение звания мастера спорта России. Через месяц он будет представлять регион на чемпионате России.

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