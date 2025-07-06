Подведены итоги международного шахматного фестиваля в Пскове
Подведены итоги XXI Международного шахматного фестиваля «Псков-2025», который был организован Федерацией шахмат Псковской области совместно с ГАОУ «Лидер» при поддержке Правительства Псковской области, региональных комитетов по образованию и спорту. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.
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Фото: Федерация шахмат Псковской области
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Фото: Федерация шахмат Псковской области
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Фото: Федерация шахмат Псковской области
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Фото: Федерация шахмат Псковской области
В рамках фестиваля состоялись пять турниров по шахматным дисциплинам блиц, быстрые шахматы, шахматы с классическим контролем времени, которые обсчитаны на российский шахматный рейтинг, а три и на международный рейтинг ФИДЕ.
Во всех турнирах фестиваля приняли участие 193 спортсмена. представляющих шахматные федерации Белоруссии, Литвы, Дании, а также России – Псковской, Новгородской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Ивановской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.
Разница в возрасте между самым юным и самым опытным участником составила 79 лет.
Победителями и призерами в различных турнирах стали:
- Турнир «А» (классические шахматы, рейтинг ФИДЕ): Артём Горлов (Ленинградская область), Ростислав Бобовкин (Псковская область), Сергей Кудряшов (Псковская область).
- Турнир «В1» (классические шахматы, участники 2011 г.р. и моложе): Максим Денисов (Псковская область), Григор Мкртчан (Псковская область), Семён Тихонов (Псковская область).
- Турнир «В2» (классические шахматы, участники 2015 г.р. и моложе): Тимофей Черкас (Республика Беларусь), Арсений Тарасов (Псковская область), Александр Злобинский (Псковская область).
- Турнир «D» (быстрые шахматы, рейтинг ФИДЕ): Вячеслав Шинкаров (Нижегородская область), Ростислав Бобовкин (Псковская область), Владислав Мерзанюков (Псковская область).
- Турнир «М» (блиц, рейтинг ФИДЕ): Артём Горлов (Ленинградская область), Владислав Мерзанюков (Псковская область), Николай Никитин (Псковская область).
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