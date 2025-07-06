Подведены итоги международного шахматного фестиваля в Пскове

17:07, 06 июля 2025, ПАИ

Подведены итоги XXI Международного шахматного фестиваля «Псков-2025», который был организован Федерацией шахмат Псковской области совместно с ГАОУ «Лидер» при поддержке Правительства Псковской области, региональных комитетов по образованию и спорту. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области







В рамках фестиваля состоялись пять турниров по шахматным дисциплинам блиц, быстрые шахматы, шахматы с классическим контролем времени, которые обсчитаны на российский шахматный рейтинг, а три и на международный рейтинг ФИДЕ.

Во всех турнирах фестиваля приняли участие 193 спортсмена. представляющих шахматные федерации Белоруссии, Литвы, Дании, а также России – Псковской, Новгородской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Ивановской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

Разница в возрасте между самым юным и самым опытным участником составила 79 лет.

Победителями и призерами в различных турнирах стали: