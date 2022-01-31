В Себеже женщина повторно попалась на продаже спиртного подростку
В Себеже сотрудники полиции выявили факт продажи алкогольной продукции подростку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
28 января около 13:00 в городе Себеже в магазине на улице 7-го Ноября продавщица реализовала спиртное несовершеннолетнему молодому человеку. Ранее она уже подвергалась административному наказанию за аналогичное правонарушение.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.
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