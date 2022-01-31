За кражу разносолов из подвала жителю Дедовичского района назначили арест

11:47, 31 января 2022, ПАИ

Мировой суд назначил жителю Дедовичского района административный арест за кражу домашних разносолов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Осенью 2021 года мужчина тайно похитил продукты питания из подвала дома на улице Школьной в поселке Дедовичи. Он украл у потерпевшей 4 бутылки растительного масла, по две банки грушевого и смородинового варенья, банку с квашеной капустой, банку с маринованными огурцами и две банки с маринованными помидорами, четыре банки с консервированным салатом, банку с овощным лечо, банку с вишневым компотом и восемь банок борщевой заправки. Все заготовки были домашнего производства. Ущерб составил 2 180 рублей.

Мужчина признал вину. Он пояснил, что кражу совершил в состоянии алкогольного опьянения. Со стоимостью и размером похищенного злоумышленник также согласился. Заявленные требования о взыскании с него 2 180 рублей признал в полном размере.

Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.