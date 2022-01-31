Депутат Псковской гордумы Денис Иванов рассказал, какие изменения внесли в проект парка реки Милевки

13:06, 31 января 2022, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы по избирательному округу №15 Денис Иванов рассказал в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации, какие изменения внесли в проект парка реки Милевки в Пскове.

По словам Дениса Иванова, в проект добавилась елка, которая станет постоянным объектом в парке. Кроме того, там установят пожарный гидрант, с помощью которого можно будет заливать зимой каток на стадионе. В парке также появится и брендированная фотозона.

25 декабря детали концепции благоустройства парка реки Милевки обсудили участники совещания в администрации города Пскова. В мероприятии также приняли участие заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов, депутат ПГД Федор Постнов, представители управления городской хозяйства и управления по градостроительной деятельности администрации Пскова, местные жители.

Денис Иванов напомнил, что в ноябре прошлого года прошло общественное голосование по выбору концепции благоустройства парка реки Милевки, больше всего голосов было отдано за проект «Место для тебя». Он предполагает разделение парка на несколько тематических зон: спортивную, детскую, молодежную, прогулочную. В планах также обустроить там место для кормления уток, площадку для выгула собак и парковку для велосипедов и самокатов.

Заместитель начальника УГХ Татьяна Алексеева уточнила, что на территории парка планируется установить опоры наружного освещения. Отвечая на вопрос одного из местных жителей по поводу установки туалета, она отметила, что данный вопрос будет проработан отдельно совместно со специалистами Управления по градостроительной деятельности.

Также участники совещания обсудили возможность использования многофункциональной спортивной площадки в зимний период в качестве катка и варианты оборудования площадки для выгула собак. Все вопросы, поднятые в ходе совещания, будут учтены при подготовке технического задания для проектной организации.

«Псковичи приветствуют этот проект, на Запсковье вообще нет никакой инфраструктуры для отдыха. Это был долгое время забытый район, мы дороги вот недавно привели центральные в порядок. Задача на следующие пять лет — дальше продолжать ремонт дворовых проездов», - отметил Денис Иванов в разговоре с ПАИ.

Он подчеркнул, что борьба проектов была очень ожесточенной. Денис Иванов отметил, что оппоненты с других районов обвиняли в фальсификациях. «Горячо было, но, слава Богу, мы отстояли. В следующем году, надеюсь, приступим к реализации, в этом году будет проектирование, конкурс сейчас будет. Кто выиграет, будем следить внимательно, чтобы проектная реализация была грамотная», - сказал он.

«Самый основной вопрос — где провести время. [В семьях], где маленькие дети, они где-то же должны гулять на улице. Поставить в каждом дворе детскую площадку – очень накладно. А так будет место притяжения, куда можно будет прийти после рабочего дня, в выходной с семьей и бесплатно. Парк будет муниципальный», - заключил Денис Иванов.