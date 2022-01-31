Контрактник случайно застрелил сослуживца в Подмосковье
Военнослужащий по контракту в результате неосторожного обращения с оружием случайно выстрелил в сослуживца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Утром 31 января контрактник, находясь в комнате для хранения оружия, нарушил требования обращения с оружием, что привело к непроизвольному выстрелу.
Находящийся поблизости военнослужащий получил смертельное ранение. На месте работает комиссия, которая устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего.
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