Более 124 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

12:45, 31 января 2022, ПАИ

В России зафиксировали новый рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки – 124 070 случаев, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

31 января в стране зафиксирован 621 летальный исход от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровели от коронавируса 30 130 человек. Всего по состоянию на 31 января в России выявлено 11 861 077 случаев заболевания коронавирусом, 10 248 281 человек выздоровел, 331 349 – умерло.