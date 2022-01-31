1807 правонарушений ПДД пресечено за неделю в Псковской области

12:54, 31 января 2022, ПАИ

За период с 24 по 30 января сотрудниками Госавтоинспекции Псковской области пресечено 1807 нарушений ПДД. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Задержано 28 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 7 - повторно. За неделю на территории области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 18 человек получили травмы различной степени тяжести.

Зачастую причинами ДТП становятся управление транспортным средством в состоянии опьянения и превышение скоростного режима, уточнили в ведомстве.

