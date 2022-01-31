Владельца подпольного зала игровых автоматов будут судить в Пскове

12:56, 31 января 2022, ПАИ

Три жителя Пскова обвиняются в незаконной организации азартных игр с использованием игрового оборудования и интернета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе города.

В ноябре 2019 года мужчина решил осуществлять незаконную деятельность, нашел игровое оборудование, подыскал и арендовал для организации и проведения азартных игр нежилое помещение в Пскове. Затем мужчина, действуя в целях конспирации своей незаконной деятельности, разместил в арендованном им помещении средства видеонаблюдения, то есть систему безопасности, организовал охрану помещения силами частной охранной организации и взял на работу пятерых администраторов, осведомленных о незаконном характере игровой деятельности.

В ноябре 2020 года незаконная игровая деятельность, обеспечиваемая преступным сговором ее участников, пресечена сотрудниками правоохранительных органов города Пскова.

Обвинительные заключения по трем уголовным делам утверждены прокуратурой города, уголовные дела в январе 2022 года направлены в суд для рассмотрения по существу.