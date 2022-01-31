В Псковскую область придут февральские морозы до -16 градусов

14:06, 31 января 2022, ПАИ

В Псковской области ожидаются морозы до -16 градусов. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«С 1 февраля в Псковской области ожидается понижение температур. Такой характер погоды сохранится по 4 февраля включительно», - рассказала Тала Нещадимова.

Метеоролог отметила, что 1 февраля ожидается -1…-6 градусов, затем ночные температуры упадут до -4…-9 градусов, местами до -11…-16 градусов. Днём температура воздуха будет варьироваться от -1 до -7 градусов.

С 5-6 февраля прогнозируется повышение дневных и ночных температур до нуля градусов. Ожидаются также осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.