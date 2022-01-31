Великолучанин получил условный срок за найденный в земле наркотик

14:37, 31 января 2022, ПАИ

Великолукский городской суд вынес приговор в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

В апреле 2021 года подсудимый, находясь на участке недалеко от одного из предприятий города Великие Луки, раскопал в земле наркотическое средство. Впоследствии он хранил его для личного употребления. Сотрудники полиции в ходе личного досмотра обнаружили у великолучанина вещество в виде порошка и кристаллов белого цвета, содержащее наркотик, и изъяли его из незаконного оборота.

Подсудимый признал вину в инкриминируемом преступлении. Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал активное способствование расследованию преступления, раскаяние в содеянном. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательном сроком 2 года. Кроме того, его обязали пройти курс лечения от наркомании. Приговор в законную силу не вступил.