Служба семейного консультирования ПсковГУ приглашает на вебинар о подготовке ребенка к школе

14:39, 31 января 2022, ПАИ

4 февраля в 13:00 в ПсковГУ пройдет вебинар «Как подготовить ребенка к школе». Мероприятие проводится службой семейного консультирования «Содействие», созданной в Псковском государственном университете в рамках национального проекта «Образование». К участию приглашают родителей, законных представителей детей, а также всех, кто хочет взять на воспитание приёмного ребёнка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Спикером выступит специалист по социальной работе Екатерина Наумова. Она расскажет, как правильно подготовить ребенка к школе, на развитие каких познавательных процессов делать акцент в первую очередь, каковы показатели готовности ребенка к школе. Помимо этого, представит существующие программы подготовки ребенка к школе.

Чтобы стать участником вебинара, необходимо зарегистрироваться по ссылке.