Куньинский район отмечает 80-ю годовщину освобождения от фашистов

14:57, 31 января 2022, ПАИ

31 января Куньинский район отмечает 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В этот памятный день губернатор Псковской области Михаил Ведерников направил свои поздравления руководству, ветеранам и жителям муниципалитета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

В приветственном адресе главы региона отмечается, что месяцы оккупации остались тяжелым отпечатком в истории Куньинского района, жестокость гитлеровцев и карательных отрядов не знала границ.

«Мы никогда не забудем о подвиге воинов Красной Армии, партизан и подпольщиков, мирных жителей. Пережитое горе, потери, имена героев навсегда в памяти каждого из нас. Низкий поклон и особые слова благодарности всем ныне живущим ветеранам за их беспримерный подвиг в годы Великой Отечественной войны и восстановление района в послевоенные годы. Каждый из вас — наше особое достояние, пример мужества и преданности Родине для подрастающего поколения», — подчеркнул Михаил Ведерников.

В этот день в муниципалитете проходят памятные мероприятия. Жители района несут цветы к монументам в деревнях и селах. В торжественной церемонии возложения гирлянды воинской славы и цветов к братскому захоронению в поселке Кунья приняли участие заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов и глава района Олег Лебедев.

Ранее в районном культурном центре Куньи в честь 80-летия освобождения района от немецко-фашистских захватчиков прошла тематическая концертная программа «Только память не в силах забыть эти дни».

В память о юбилейной дате в тире Центра внешкольной работы состоялось первенство района по пулевой стрельбе. Кроме того, жители района приняли участие в онлайн-конкурсе чтецов «Ты прости, что опять про войну».

Напомним, поселок Кунья был освобожден 22 января 1942 года, а 31 января воины 31-й курсантской стрелковой бригады при содействии партизан разгромили фашистов у деревень Ущицы и Корнилово. Вся территория района была освобождена от врага. За 5 месяцев кровавого террора было замучено, расстреляно и повешено почти 300 человек.