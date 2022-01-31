Псковичка вошла в двадцатку лучших шпажисток России на турнире в Москве

15:01, 31 января 2022, ПАИ

Псковичка Ева Белоцерковская вошла в двадцатку лучших шпажисток России на турнире в Москве. Об этом сообщили в спортивной школе «Лидер».

Открытый турнир по фехтованию на шпагах на призы центра Ильгара Мамедова прошёл в Москве и собрал 74 спортсмена из разных регионов страны. Из Пскова приняли участие две спортсменки.

Ева Белоцерковская заняла 19 место, а Наре Саргсян - 63. Тренирует спортсменок Элла Полторацкая.

На другом турнире - «Звездочки Спартака» в Санкт-Петербурге - псковская шпажистка Татьяна Петрова завоевала бронзовую медаль в категории «Дети».