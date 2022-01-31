Псковичка вошла в двадцатку лучших шпажисток России на турнире в Москве
Псковичка Ева Белоцерковская вошла в двадцатку лучших шпажисток России на турнире в Москве. Об этом сообщили в спортивной школе «Лидер».
Открытый турнир по фехтованию на шпагах на призы центра Ильгара Мамедова прошёл в Москве и собрал 74 спортсмена из разных регионов страны. Из Пскова приняли участие две спортсменки.
Ева Белоцерковская заняла 19 место, а Наре Саргсян - 63. Тренирует спортсменок Элла Полторацкая.
На другом турнире - «Звездочки Спартака» в Санкт-Петербурге - псковская шпажистка Татьяна Петрова завоевала бронзовую медаль в категории «Дети».
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