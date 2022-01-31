История с нападением на женщину в Великих Луках оказалась фейком

15:59, 31 января 2022, ПАИ

История с нападением на женщину в Великих Луках оказалась фейком, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В одном из пабликов в социальных сетях появилась информация о том, что вечером 29 января в Великих Луках на улице Вокзальной неизвестный злоумышленник напал на женщину и сильно избил её. Близкие «пострадавшей» начали писать о ситуации в социальных сетях и просить всех, кто стал свидетелем произошедшего, сообщить об этом по указанным в постах телефонам.

По информации Telegram-канала, никакого нападения в тот вечер не было. Женщина употребила большое количество алкоголя, потеряла вещи и упала с лестницы, в результате чего и получила упомянутые в посте в социальных сетях травмы.