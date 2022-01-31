До шести лет лишения свободы грозит псковичу за кражу денег с банковского счета

15:28, 31 января 2022, ПАИ

До шести лет лишения свободы грозит псковичу за кражу денег с банковского счета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры города Пскова.

В ходе проверки было установлено, что 10 января 2022 года пскович обнаружил банковскую карту, имеющую бесконтактную оплату, на одной из улиц Пскова. Мужчина взял с собой карту и направился на «АЗС», где совершил покупку на 799 рублей 59 копеек, причинив владельцу карты материальный ущерб.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция пункта «г» части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.