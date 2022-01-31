За угрозу убийством в Локне ранее судимый мужчина отправится в колонию

16:16, 31 января 2022, ПАИ

В Локнянском районе мужчину приговорили к заключению за угрозу убийством. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции.

Вечером 30 ноября 2021 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на лестничной площадке одного из домов на улице Первомайской в поселке Локня, поссорился с потерпевшим. Угрожая ножом, злоумышленник стал угрожать оппоненту убийством, сказав, что «зарежет» его.

Подсудимый признал себя виновным в совершении данного преступления. Дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев. С учётом неотбытого наказания по приговору Бежаницкого районного суда от 16 ноября 2020 года ему предстоит провести 10 месяцев 10 дней в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.