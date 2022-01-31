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Общество

Изменение поведения коронавируса объяснил эксперт

Омикрон-штамм коронавируса стал более активно заражать детей по сравнению с предыдущими вариантами, потому что мало у кого из них есть иммунитет. Об этом заявил российский ученый, специалист в области молекулярной биологии, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов, пишет газета «Известия».

По словам специалиста, вирус изменился из-за того, что большинство людей уже переболели или вакцинировались. В этой связи вирусу пришлось учиться пробивать иммунитет. Между тем у защищенных людей заболевание протекает менее тяжело.

Константин Северинов подчеркнул, что вирус не стал мягче, но люди стали более «иммунными».

«А вот детей, которые во всех странах составляют наименее вакцинированную часть населения, омикрон заражает гораздо более эффективно, чем ранние варианты вируса», - добавил ученый.

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