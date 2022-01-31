Рост заболеваемости COVID-19 среди детей является сигналом к завершению пандемии

17:00, 31 января 2022, ПАИ

В период распространения штамма омикрон наблюдается рост заболеваемости коронавирусом среди детей, что является сигналом к завершению пандемии, считает заведующая инфекционным боксированным отделением №10 Детской городской клинической больницы №5 имени Филатова Елена Дондурей.

Как сообщила врач интернет-изданию РИА Новости, не стоит ожидать каких-то сверхъестественных осложнений после новой коронавирусной инфекции. По ее словам, опыт зарубежных коллег показывает, что особенность этого штамма — схожая симптоматика с привычными респираторными вирусными инфекциями, что не дает клинически отличить новую коронавирусную инфекцию от других привычных инфекций.

«Если в предыдущие волны хоть как-то мы могли определиться, то сейчас такой возможности нет совершенно. Это говорит еще и о том, что новая коронавирусная инфекция становится больше детской, и вполне возможно, что это приведет к завершению пандемии после того, как переболеют дети», - добавила Дондурей.