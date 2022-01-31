Глава Пскова Елена Полонская исполнила мечты двух участников акции «Ёлка желаний»
Глава города Пскова Елена Полонская исполнила желания двух детей с благотворительной акции «Елка желаний». Об этом Псковскому агентству информации рассказали в Псковской городской Думе.
10-летний Денис мечтал побывать в парке «Простория» - попрыгать на батуте, поиграть в легокомнате, посетить скалодром и веревочный парк. Желание мальчика осуществилось. Он очень обрадовался подарку, а также большому чемоданчику сладостей от главы города.
14-летний Александр больше трёх лет занимается футболом и давно мечтает о новой футбольной форме и мяче. Глава города осуществила и его желание.
Напомним, ежегодная региональная акция «Ёлка желаний» проводится при поддержке благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». В ней принимают участие дети из социальных учреждений региона. Мечты ребят исполняют представители региональной и муниципальной власти, депутаты, общественники, а также представители бизнес-сообщества.
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