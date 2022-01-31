Финалист премии «Народное признание – 2021» Павел Передельский: Открыв CAVERIN, мы не ожидали такого отклика

17:34, 31 января 2022, ПАИ

Финалист премии «Народное признание – 2021» в номинации «Бизнесмен года» Павел Передельский владеет кофейней CAVERIN в Пскове.

«CAVERIN — не первая наша кофейня. Когда мы открылись два года назад, то не ожидали, что будет такой большой отклик от людей. Кофейный бизнес хорош тем, что он с душой. Это не про продукт, не про сам кофе, это про атмосферу», - говорит Павел.

Кофейно-винный бар CAVERIN открылся в Пскове 14 августа 2020 года. За это время кофейня приготовила около 57 тысяч чашек кофе, что стало для руководства главным показателем доверия к проекту.

Проект был назван в честь известного писателя, который родился в Пскове, Вениамина Александровича Каверина.

Сейчас у проекта две точки: кофейно-винный бар в центре города и кофейня в формате TO GO [кофе с собой. - Прим. ред.]. Создание и развитие кофеен нацелены на качество продукта, сервис, а также на погружение каждого гостя в кофейную и винную культуры, отметил Павел Передельский.