Члены Молодежной избирательной комиссии Псковской области помогли бездомным животным
В минувшие выходные члены Молодежной избирательной комиссии Псковской области побывали в пункте передержки зоозащитной организации «Шанс». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале избиркома.
Организация существует за счёт пожертвований неравнодушных людей. Псковичи могут помочь прогулкой, материальной поддержкой, кормом, хозяйственными и зоотоварами.
Члены молодежки привезли гостинцы для животных, а также прогулялись с четырьмя питомцами вдоль берега Великой.
«Помогать бездомным животным и таким организациям, которые делают благое дело, нужно всегда. Хотелось бы призвать людей быть более ответственными, не оставлять животных без дома и помогать уже действующим приютам», — поделился впечатлениями от посещения член МИК Дмитрий Курьян.
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