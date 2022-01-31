Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские специалисты отреставрировали броневик 1936 года

Броневик после реставрации своим ходом поднялся на платформу трала. Фото Александр Морзунов

Псковская фирма «Арьергард» восстановила советский боевой бронеавтомобиль, который летом 1941 года участвовал в обороне Новгорода, а спустя 80 лет, в 2021 году, был поднят со дна реки Малый Волховец, сообщило издание «Новогородские ведомости».

Реставраторы работали более четырёх месяцев:  броневик 1936 года выпуска, собранный буквально по частям, теперь находится в исправном состоянии и своим ходом поднялся на платформу трала. Сейчас он находится в пути в Демянский район.

Как рассказал  командир поискового отряда «Находка» Александр Морзунов, «железный солдат» расположится в ангаре, принадлежащем Фонду развития Демянского района. Именно эта благотворительная организация взяла на себя все затраты, связанные с реставрацией и транспортировкой бронеавтомобиля. В планах фонда – строительство в Демянске военного музея. После чего БА-6 станет в нём одним из главных экспонатов.

По архивным данным, броневик принадлежал 28-й танковой дивизии, которой командовал будущий генерал армии и дважды Герой Советского Союза Иван Черняховский. 18 августа 1941 года остатки 3-й и 28-й танковых дивизий были прижаты к берегу Малого Волховца. Бронеавтомобиль поставили на мосту, чтобы огнём пресекать попытки фашистов приблизиться к переправе. Под обстрелом немецкой авиации мост был разрушен. Его остатки вместе с броневиком упали на дно реки.

Планируется, что в День Победы новгородцы увидят защитника города, который пройдёт торжественным маршем от Синего моста к площади Победы-Софийская. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

31 января 2022

Уже в апреле на популярные объекты летнего отдыха в Абхазии не останется мест
31 января 2022

Псковские специалисты отреставрировали броневик 1936 года
31 января 2022

Десятиклассник Остенской школы стал соведущим программы «Мои университеты. Будущее за настоящим» на НТВ
31 января 2022

Служба занятости Псковской области перешла в цифровой формат на портал «Работа в России»
31 января 2022

Члены Молодежной избирательной комиссии Псковской области помогли бездомным животным
31 января 2022

Топ-6 смертельных опасностей для собак назвали псковские зоозащитники

31 января 2022

135 вопросов задали жители Псковской области представителям органов власти через чат-боты
31 января 2022

Глава Пскова Елена Полонская исполнила мечты двух участников акции «Ёлка желаний»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...