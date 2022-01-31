Псковские специалисты отреставрировали броневик 1936 года

18:36, 31 января 2022, ПАИ

Псковская фирма «Арьергард» восстановила советский боевой бронеавтомобиль, который летом 1941 года участвовал в обороне Новгорода, а спустя 80 лет, в 2021 году, был поднят со дна реки Малый Волховец, сообщило издание «Новогородские ведомости».

Реставраторы работали более четырёх месяцев: броневик 1936 года выпуска, собранный буквально по частям, теперь находится в исправном состоянии и своим ходом поднялся на платформу трала. Сейчас он находится в пути в Демянский район.

Как рассказал командир поискового отряда «Находка» Александр Морзунов, «железный солдат» расположится в ангаре, принадлежащем Фонду развития Демянского района. Именно эта благотворительная организация взяла на себя все затраты, связанные с реставрацией и транспортировкой бронеавтомобиля. В планах фонда – строительство в Демянске военного музея. После чего БА-6 станет в нём одним из главных экспонатов.

По архивным данным, броневик принадлежал 28-й танковой дивизии, которой командовал будущий генерал армии и дважды Герой Советского Союза Иван Черняховский. 18 августа 1941 года остатки 3-й и 28-й танковых дивизий были прижаты к берегу Малого Волховца. Бронеавтомобиль поставили на мосту, чтобы огнём пресекать попытки фашистов приблизиться к переправе. Под обстрелом немецкой авиации мост был разрушен. Его остатки вместе с броневиком упали на дно реки.

Планируется, что в День Победы новгородцы увидят защитника города, который пройдёт торжественным маршем от Синего моста к площади Победы-Софийская.