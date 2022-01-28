Администрация Великих Лук приостановила работу пункта приёма заявлений на догазификацию
Администрация города Великие Луки уведомляет, что временно приостановлена работа пункта приёма заявлений на догазификацию.
Это связано со сложной эпидемической ситуацией, ростом статистики заболеваемости COVID-19 и усилением мер борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.
Жители города могут подать заявление о согласии на бесплатную догазификацию до границ земельных участков, принадлежащих им на праве собственности, ещё двумя способами:
- лично в центре клиентского обслуживания ООО «Газпром межрегионгаз Псков» по адресу город Великие Луки, проспект Октябрьский, д. 13, корп. 1, кабинет № 5. Телефоны для справок – 5-09-35, 5-61-56;
- на официальном портале Единого оператора газификации РФ. На портале необходимо зарегистрироваться, внести запрашиваемые данные и прикрепить копии документов.
По возникающим вопросам можно обратиться за консультацией в ООО «Газпром межрегионгаз Псков» по телефонам (+7 8112) 59-50-50, 59-50-30, 59-50-90, а также в центр клиентского обслуживания ООО «Газпром межрегионгаз Псков» в городе Великие Луки по телефонам 5-09-35, 5-61-56.
О возобновлении работы пункта приёма заявлений на бесплатную догазификацию в администрации города Великие Луки будет сообщено дополнительно.
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