Администрация Великих Лук приостановила работу пункта приёма заявлений на догазификацию

19:27, 31 января 2022, ПАИ

Администрация города Великие Луки уведомляет, что временно приостановлена работа пункта приёма заявлений на догазификацию.

Это связано со сложной эпидемической ситуацией, ростом статистики заболеваемости COVID-19 и усилением мер борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Жители города могут подать заявление о согласии на бесплатную догазификацию до границ земельных участков, принадлежащих им на праве собственности, ещё двумя способами:

лично в центре клиентского обслуживания ООО «Газпром межрегионгаз Псков» по адресу город Великие Луки, проспект Октябрьский, д. 13, корп. 1, кабинет № 5. Телефоны для справок – 5-09-35, 5-61-56;

на официальном портале Единого оператора газификации РФ. На портале необходимо зарегистрироваться, внести запрашиваемые данные и прикрепить копии документов.

По возникающим вопросам можно обратиться за консультацией в ООО «Газпром межрегионгаз Псков» по телефонам (+7 8112) 59-50-50, 59-50-30, 59-50-90, а также в центр клиентского обслуживания ООО «Газпром межрегионгаз Псков» в городе Великие Луки по телефонам 5-09-35, 5-61-56.

О возобновлении работы пункта приёма заявлений на бесплатную догазификацию в администрации города Великие Луки будет сообщено дополнительно.