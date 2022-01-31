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Псков вошёл в зону покрытия астероидом Евгения звезды из созвездия Рака

Покрытие астероидом звезды будет хорошо видно и в Москве, и в Пскове. Но может помешать непогода. Фото: «ВКонтакте»

Ночью 31 января на европейской территории России можно будет наблюдать покрытие астероидом (45) Евгения звезды 12,5m из созвездия Рака. Его продолжительность будет составлять 16,2 секунды, а комбинированный блеск объектов будет равен 11,4m – блеск астероида, который ярче звезды. Об этом сегодня сообщает Московское общество любителей астрономии.

Полоса видимости пройдёт через Псков, Тверь, Москву, Пензу и заденет краем Оренбург. В зависимости от местоположения покрытие начнётся в 23:11, а закончится в 23:26. Для Москвы оптимальное время для наблюдения явления 23:29 +/-3 минуты.

Фотографы-астрономы в Псковской области смогут запечатлеть явление, если не помешают облачность и снеговые осадки.

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