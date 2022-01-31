Псков вошёл в зону покрытия астероидом Евгения звезды из созвездия Рака
Ночью 31 января на европейской территории России можно будет наблюдать покрытие астероидом (45) Евгения звезды 12,5m из созвездия Рака. Его продолжительность будет составлять 16,2 секунды, а комбинированный блеск объектов будет равен 11,4m – блеск астероида, который ярче звезды. Об этом сегодня сообщает Московское общество любителей астрономии.
Полоса видимости пройдёт через Псков, Тверь, Москву, Пензу и заденет краем Оренбург. В зависимости от местоположения покрытие начнётся в 23:11, а закончится в 23:26. Для Москвы оптимальное время для наблюдения явления 23:29 +/-3 минуты.
Фотографы-астрономы в Псковской области смогут запечатлеть явление, если не помешают облачность и снеговые осадки.
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