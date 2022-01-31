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Происшествия

В Пскове будут судить двух несовершеннолетних воришек металла

Двух псковских подростков будут судить за кражи. Фото: «ВКонтакте»

Следственный комитет Российской Федерации по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух подростков в возрасте 16 и 17 лет. Они обвиняются в совершении двух краж (п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Следователи выяснили, что в январе 2021 года обвиняемые незаконно проникли в частный дом на окраине Пскова, откуда тайно похитили два холодильника, две кровати и предметы из чугуна. Похищенное имущество они на тележке отвезли в пункт приёма металла, где сдали за деньги. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Псковской области.

Затем приятели в том же районе перелезли через забор производственной базы, откуда совершили кражу нескольких металлоконструкций, листов и трубы. Похищенное имущество они перевезли на зафрахтованном грузовике в пункт приёма металла и сдали за деньги.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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