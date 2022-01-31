Сегодня можно встретить Новый год в третий раз
В ночь с 31 на 1 февраля наступает год Тигра по лунному календарю. Для многих россиян именно китайский Новый год считается завершением зимних праздников.
Ежегодно китайцы отмечают Праздник весны (Чунь Цзе) в разных числах. Дата высчитывается по лунному календарю. Китайский Новый год в 2022 году начнётся в ночь на 1 февраля – сейчас и будут проводиться в стране основные гулянья (длятся 15 дней). Покровителем 2022 года, согласно восточному календарю, является чёрно-голубой, или водяной, тигр.
По восточному календарю это будет 4720 год, а не 2022-й. Те, кто не успел исполнить всё задуманное, получил второй шанс.
В самый разгар новогодних праздников в Пекине начнётся зимняя Олимпиада (4 февраля).
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