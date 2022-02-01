20 бизнес-точек могут закрыть из-за ремонта улицы Яна Фабрициуса

21:51, 31 января 2022, ПАИ

Из-за ремонта улицы Яна Фабрициуса в Пскове приостановят работу порядка 20 бизнес-точек. Об этом сообщает «Псковская правда» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Данный вопрос был рассмотрен в ходе встречи заместителя главы городской администрации Павла Волкова, специалистов отдела потребительского рынка и услуг, управления городского хозяйства, подрядной организации и предпринимателей, деятельность организаций которых затрагивает предстоящий капремонт.

Основным вопросом встречи стала необходимость приостановки работы бизнес-точек в период замены инженерных сетей на данном участке автомобильной дороги. В связи с проведением капитального ремонта в дома со стороны улицы попасть будет невозможно. Подрядная организация обязалась выполнить требуемую задачу – заменить трубопровод – в минимальные сроки, примерно за 1,5-2 месяца.

В ходе встречи псковским предпринимателям предоставили возможность повлиять на процесс производства работ. В частности, они могут выбрать определённый период с низким спросом. Также в данный момент прорабатывается вопрос проведения капитального ремонта улицы Яна Фабрициуса в несколько этапов.