20 бизнес-точек могут закрыть из-за ремонта улицы Яна Фабрициуса
Из-за ремонта улицы Яна Фабрициуса в Пскове приостановят работу порядка 20 бизнес-точек. Об этом сообщает «Псковская правда» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Данный вопрос был рассмотрен в ходе встречи заместителя главы городской администрации Павла Волкова, специалистов отдела потребительского рынка и услуг, управления городского хозяйства, подрядной организации и предпринимателей, деятельность организаций которых затрагивает предстоящий капремонт.
Основным вопросом встречи стала необходимость приостановки работы бизнес-точек в период замены инженерных сетей на данном участке автомобильной дороги. В связи с проведением капитального ремонта в дома со стороны улицы попасть будет невозможно. Подрядная организация обязалась выполнить требуемую задачу – заменить трубопровод – в минимальные сроки, примерно за 1,5-2 месяца.
В ходе встречи псковским предпринимателям предоставили возможность повлиять на процесс производства работ. В частности, они могут выбрать определённый период с низким спросом. Также в данный момент прорабатывается вопрос проведения капитального ремонта улицы Яна Фабрициуса в несколько этапов.
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