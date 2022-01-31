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Происшествия

В Москве погиб ребёнок, выпав из окна на 18-м этаже

По словам очевидцев, ребёнку на вид было около пяти лет. Фото ATPress

Происшествие произошло на улице Лухмановской на востоке Москвы. Пятилетний ребёнок погиб при падении с 18-го этажа жилого дома. Об этом в понедельник, 31 января, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в столичных экстренных службах.

Собеседник агентства отметил, что обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Проводится проверка.

По сведениям очевидцев, погибшему мальчику было примерно пять лет, сообщает РЕН ТВ. Сотрудники правоохранительных органов пока никак не комментируют информацию.

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