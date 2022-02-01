Пскович сделал редкое фото ночной птицы
Фотографию псковича Юрия Яковлева опубликовал паблик «Совы и дневные хищные птицы / Северо-Запад России». На фотографии удалось запечатлеть длиннохвостую неясыть. Это большая удача для фотоохотника, поскольку птица ведёт ночной образ жизни и почти не встречается в парковых зонах, в отличие от серой неясыти.
Длиннохвостую неясыть можно встретить только в лесу. Это одна из самых крупных птиц в семействе. Размер её крыла примерно 35-40 см.
Впервые этот вид был описан на Урале, отсюда и второе название длиннохвостой неясыти – уральская (на латыни и по-английски она так и называется).
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