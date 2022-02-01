Экспертный врач программы Елены Малышевой «Жить здорово!» провёл приём детей в Пскове

23:36, 31 января 2022, ПАИ

Андрей Петрович Продеус — врач – педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, главный педиатр детской городской клинической больница № 9 им. Г. Н. Сперанского, заведующий кафедрой факультетской педиатрии московского факультета РГМУ им. Н. И. Пирогова, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Высшей медицинской школы, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области. Такую исчерпывающую справку о докторе дал Instagram-аккаунт «Спортивная медицина. Псков».

Телезрителям врач больше известен как эксперт передачи Елены Малышевой «Жить здорово!». Сегодня Андрей Продеус провёл консультативный приём детей в детской областной клинической больнице города Пскова.