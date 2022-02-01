1 февраля отмечается Новый год по лунному календарю

07:00, 01 февраля 2022, ПАИ

Новый год по лунному календарю отмечается сегодня. Фестивали и гулянья, приуроченные к этому празднику, длятся 15 дней, пишет calend.ru.

Праздник приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния – между 12 января и 19 февраля. Новый год называют китайским, потому что его празднование распространилось в Азии, а в дальнейшем и по миру.

На столе в этот праздник должно быть как можно больше блюд. По традиции в праздничную ночь за столом также сидят и духи предков.

Все последующие дни принято навещать с поздравлениями родственников и друзей. Также в этот период устраиваются традиционные массовые гулянья — костюмированные пляски и маскарадные уличные шествия.